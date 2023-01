Brindisi-Varese 90-104, Happy Casa alle Final Eight solo in un caso Tutto nel videoservizio

La Happy Casa Brindisi vede drasticamente calare le chance di qualificazione alla Final Eight a causa della netta sconfitta interna con Varese che, da par suo, conferma il miglior attacco della serie A segnando 104 punti al PalaPentassuglia. Nel servizio a cura di Liberato Casole le parole di coach Frank Vitucci nel post partita e le ipotesi di arrivo all'ottavo posto, ultimo utile per partecipare alla manifestazione di febbraio che mette in palio la Coppa Italia.

BRINDISI-VARESE 90-104

(27-26, 44-55, 68-78, 90-104)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 3 (1/1, 0/3, 2 r.), Burnell 6 (3/6, 0/2, 6 r,), Reed 31 (10/17, 2/4, 8 r.), Bowman 18 (4/9, 3/10, 2 r.), Mascolo 11 (3/7, 1/3, 6 r.), Mezzanotte, Riismaa 1 (0/1 da 3, 2 r.), Perkins 20 (8/14, 0/1, 6 r.), Dixson (0/1, 1 r.), Basta ne, De Donno ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

OPENJOBMETIS VARESE: Ross 20 (8/12, 1/3, 6 r.), Woldetensae 15 (2/4, 3/5, 3 r.), De Nicolao 2 (1/2, 0/2, 5 r.), Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero (0/2 da 3), Brown 28 (4/6, 5/10, 8 r.), Caruso 6 (2/3, 3 r.), Owens 13 (4/6, 11 r.), Johnson 20 (6/7, 2/7, 6 r.). All.: Brase.

ARBITRI: Lo Guzzo – Galasso – Marziali.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/21, Varese 17/22. Perc. tiro: Brindisi 35/79 (6/24 da tre, ro 22, rd 14), Varese 38/69 (11/29 da tre, ro 11, rd 34). Uscito per cinque falli: Etou al 32’ (74-80).