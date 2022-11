Brindisi sfida la Virtus post Eurolega. Coach Vitucci: "Quali corde ho toccato? Quelle dell'arpa"

Dopo la vittoria sul Groningen in Europe Cup che ha riscattato, in parte, il -28 con Pesaro, l'Happy Casa Brindisi si rituffa in campionato e, nell'ottava giornata di serie A, rende visita alla Virtus Bologna reduce, invece, da due ko consecutivi in Eurolega contro Panathinaikos e Andadolu Efes. Greci e turchi hanno avuto la meglio sulle "V nere" solo negli istanti finale del match. Quella che affronterà Brindisi sarà quindi una Virtus Bologna in salute e sempre capolista imbattuta del campionato. Coach Vitucci, da par suo, ha spiegato il momento di Brindisi nel servizio a cura di Liberato Casole.