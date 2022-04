La Squadra Mobile della Questura di Bari ha arrestato il presunto autore della sparatoria in cui un uomo è rimasto gambizzato al quartiere San Paolo: si tratta di un soggetto con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, classe ’84, per i delitti di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da guerra e ricettazione della stessa.