Si balla la pizzica al campanile del Duomo di Lecce

E' realtà l'ascensore panoramico nel campanile del Duomo di Lecce . Da domani (14 maggio) sarà in funzione per accogliere i visitatori che potranno vivere un’esperienza unica permeata di storia, cultura e arte dalle 10 di sabato (per info e ticket: www.chieselecce.it). Oggi l'inaugurazione con tanto di spettacolo di pizzica .

«E' stata quasi una sfida, ma riuscita e indovinata che promuove la città - ha commentato il vescovo di Lecce Monsignor Michele Seccia - E' un compimento, ma non una fine: vediamo man mano, iniziativa dopo iniziativa, come valorizzare un patrimonio di inestimabile bellezza che non è solo quello artistico, ma anche ambientale, paesaggistico, panoramico. Non dimentichiamo quello storico perché noi dobbiamo valorizzare ciò che i nostri predecessori ci hanno consegnato».