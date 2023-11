Sciopero nazionale Cgil e Uil: a rischio i trasporti in mattinata. In corso i sit-in davanti alle Prefetture

Stamattina dalle 9 in poi sit in dei lavoratori sotto le Prefetture per lo sciopero generale di Cgil e Uil. "Derubricato il salario minimo, solo promesse elettorali per i pensionati, nessun cenno alle politiche giovanili, affossato il lavoro delle donne - dice Giovanni D'Arcangelo della Cgil Taranto - ecco perchè diciamo Adesso Basta!" questo il messaggio sindacale.