Un grosso esemplare di squalo elefante è stato avvistato da due pescatori al largo della costa ionica salentina, tra Santa Caterina di Nardò e Santa Maria al Bagno. Nessun pericolo per l'uomo tuttavia: lo squalo elefante si nutre di plancton e piccoli pesci. L'esemplera ha, infatti, nuotato per qualche minuto intorno all'imbarcazione per poi allontarasi dai pescatori impressionati dall'incontro ravvicinato.