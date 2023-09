San Michele Salentino, una donna trovata carbonizzata in casa: ipotesi omicidio

Una donna di 71 anni è stata trovata questa nottenella sua casa di, in provincia di. L'allarme è stato dato dai vigili del fuoco dopo l'intervento avvenuto attorno alla mezzanotte: spente le fiamme hanno scoperto la tragedia e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. In caserma è stato condotto il figlio, 47 anni, per essere ascoltato.