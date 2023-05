Tornano le infiorate nel Capo di Leuca. A Patù si lavora per la preparazione dell'evento che si terrà nel giorno del Corpus Domini. Tutta la comunità lavora alla preparazione dell'infiorata, un evento ormai conosciuto ed apprezzato in tutta la Puglia e non solo.

L'evento, che si rinnova ogni anno, propone delle vere e proprie opere d'arte religiose costruite con petali di fiori che adornano le strade del paese.