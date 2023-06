Protesta contro il degrado: l'incontro tra i residenti di Frigole e il sindaco di Lecce, Salvemini

I residenti di, marina di, hanno manifestato in piazza Sant'Oronzo per protestare contro il degrado e la mancata pulizia dei canali, e quindi la presenza delle zanzare e dei cattivi odori. Da tempo esiste una battaglia per le competenze, tra l'amministrazione comunale e i consorzi di bonifica. L'assessora all'Ambiente del Comune di Lecce alle denunce dei residenti ha risposto che saranno previsti una serie di interventi nelle cinque marine leccesi.