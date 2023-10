Materiale di scarsa qualità: frode per i lavori al porto. Arresti e sequestro per 250milioni di euro

Materiale di scarsa qualità: frode per i lavori al porto di Molfetta. Arresti e sequestro per 250milioni di euro. I reati sono contestati a vario titolo al rappresentante legale della società fornitrice di materiale lapideo per i lavori di “messa in sicurezza” del nuovo porto commerciale di Molfetta (sottoposto agli arresti domiciliari), del direttore operativo dell’ufficio della direzione dei lavori e di un dirigente dell’Ente locale responsabile del procedimento, per i quali è scattata la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici e il divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale per il tempo massimo consentito dalla legge.