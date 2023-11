Teatro Verdi, Luca Ward: «Più vicini al pubblico»

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi riparte con una stagione piena di novità, nel segno di una offerta articolata e confermando il grado di qualità della proposta. Il nuovo consiglio di amministrazione, con Luca Ward presidente, Federica Masi e Gianluca Bozzetti componenti si è presentato alla stampa nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, alla presenza del sindaco, Giuseppe Marchionna, e del direttore artistico, Carmelo Grassi.

Durante l’incontro è stata condivisa l’idea di un teatro più vicino al pubblico, aperto a nuove esperienze di fruizione teatrale, pensato per diversificare la sua offerta e dialogare più strettamente con le associazioni e gli artisti del territorio. «Il teatro - ha spiegato il presidente Luca Ward - riprende il suo percorso per ridare vitalità al rapporto con il pubblico. Pensiamo a un disegno culturale che restituisca al pubblico la giusta leggerezza, oltre che motivi di riflessione sul nostro tempo, ma che si metta in dialogo con il mondo, con artisti già affermati e giovani talenti da formare. Dunque, non solo un sipario ma una palestra che educhi alle arti performative. Pensiamo a un’accademia di musical, ad esempio, e a riempire il foyer di idee di fuizione. Un teatro fatto per la comunità e per chi aspiri ad abbracciare un percorso artistico. Credo sia importante continuare nel solco dell’apertura e integrare sempre di più la scena nella vita e negli interessi della città. Gli interessi del pubblico saranno la nostra bussola, per questo il nostro sforzo sarà quello di orientare il più possibile il Teatro verso la comunità».