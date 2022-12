Ponte punta penna, il progetto per creare un percorso sospeso a Taranto

Si scende, ai piedi del ponte, sui due litorali preziosi. Le macchine, al di sopra, si proiettano nell’hinterland di sempre. La gente invece ritrova il contatto fisico con la terra e con il mare, già conosciuti dall’alto. Due rampe si distaccano dal ponte Aldo Moro, per disegnare, come stelle filanti, i lievi percorsi digradanti. Il progetto per il percorso pedonale sotto il Ponte punta penna a Taranto.