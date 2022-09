Gatto e topo insieme come due vecchi amici in via Cattedrale ad Ostuni. A riprendere l'incredibile scena è stata una turista, incuriosita dall’atteggiamento dei due, decisamente sopra le righe.

Come nel celebre Tom e Jerry, infatti, i due animali si rincorrono e giocano ma senza mai farsi del male. Il video è finito sui social diventando immediatamente virale.