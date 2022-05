L'omicidio di Eleonora e Daniele: parla la difesa

Al via le arringhe difensive nel processo sull'omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, 33 e e 30 anni, ammazzati con 78 coltellate la sera del 21 settembre di due anni fa nel loro appartamento di via Montello, a Lecce, dall'omicida reo confesso Antonio De Marco, 22 anni, di Casarano. Nell'aula bunker della Corte d'Appello a breve prenderanno la parola gli avvocati difensori Andrea Starace e Giovanni Bellisario davanti ai giudici della Corte d'Assise (presidente Pietro Baffa, a latere la giudice togata Maria Francesca Mariano e la giuria popolare) Si tornerà in aula il 7 giugno per eventuali repliche e per la sentenza.