Morachioli fa una domanda a Benedetti in conferenza stampa: il video

Gregorio Morachioli giornalista per un giorno. Anzi, per cinque minuti. Il centrocampista del Bari si presenta nella platea dei giornalisti durante la conferenza stampa di Leonardo Benedetti. E pone anche una domanda: "Perché giochi in ciabatte?". La risposta: in infradito è più semplice.

Si consuma così il siparietto tra i due, tra le risate dei giornalisti presenti in sala stampa. Entrambi di La Spezia, uniti da una forte amicizia, condividono anche la comitiva in Liguria. «Ci conosciamo da quando eravamo bambini, siamo amici da sempre. E sono contentissimo di come ha approcciato questo ambiente», aveva detto poco prima Benedetti, parlando seriamente.