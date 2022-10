Meloni: "Puntiamo a governo autorevole"

(LaPresse) - Giorgia Meloni convoca i parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera e spiega: "L'ho detto agli alleati e lo dico anche a voi: "Puntiamo a dar vita a un governo autorevole. Non c'è spazio per questioni secondarie". "Sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi", sottolinea l'ex ministra che poi chiarisce Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia". Da Berlusconi però arriva un avvertimento: "Tra alleati non possono esistere veti o pregiudiziali verso qualcuno", il messaggio del leader di Forza Italia.