Lotta ai tumori, Alessandra Amoroso testimonial di Lilt Lecce. L’appello della cantante salentina: «Fare bene fa stare bene»

Alessandra Amoroso testimonial della campagna Lilt Lecce “+ Uova = + Prevenzione”. «Fare bene fa stare bene» dice la cantante salentina nell’appello diventato virale in poche ore sui social. Con l’uovo di pasqua Lilt da 400 grammi, al latte o fondente, si contribuisce al completamento del centro Ilma, istituto polivalente per la lotta al cancro con sede a Gallipoli. La struttura ospiterà un Centro di Ricerca per la Prevenzione Primaria, un’Area per la Prevenzione Clinica, un’Area per la Riabilitazione, un Centro Studi , Biblioteca per la Divulgazione scientifica ed una Sala Convegni per attività multimediali.