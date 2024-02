Lecce, l'operazione della Guardia di Finanza: scoperto un giro da 20 milioni sui bonus edilizi

Un giro da 20 milioni con il bonus facciate. Lavori mai eseguiti e crediti incassati e spediti all’estero, in Lituania, in Regno Unito e anche in Cina. Sono 71 le “cessioni” finite nel mirino delle indagini coordinate dalla guardia di finanza del Nucleo di polizia economico finanziaria di Lecce coordinata dalla Procura (pm Simona Rizzo, procuratore facente funzioni Guglielmo Cataldi). Più di 200 le perquisizioni eseguire a partire nel 2022. Rilevato anche l’interesse nel giro, di caratura internazionale, della Sacra corona unita. Sotto l lente degli investigatori anche due attentati incendiari avvenuti nel Salento. All’inchiesta, per cui sono stati costituiti gruppi di lavoro transnazionali, ha contribuito anche il Gico e de nucleo speciale tutela entrate.

In totale 13 arresti: quattro in carcere e nove ai domiciliari.