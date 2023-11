Giulia Cecchettin, il messaggio fortissimo della sorella Elena in diretta tv: splendido discorso

Si sta dimostrando molto dibattuto il notevole messaggio trasmesso in diretta tv a Dritto e Rovescio, su Rete 4, da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, vittima di una tragica aggressione a coltellate perpetrata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Le parole intense pronunciate da Elena hanno scatenato una serie di reazioni da parte dei telespettatori, gran parte dei quali ha interpretato tale intervento come un momento di straordinaria rilevanza nel contesto televisivo italiano contemporaneo. La chiarezza con cui la giovane ha espresso i suoi sentimenti in un momento così profondamente doloroso è stata particolarmente evidenziata e apprezzata dal popolo degli spettatori televisivi. Scopriamo insieme le sue parole. Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB