Gallipoli, Ferragosto sicuro: le regole da seguire in mare

Vivere il mare in maniera sicura soprattutto nel periodo di Ferragosto. Le regole da seguire secondo il il Contrammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica della Guardia Costiera.

L'intervento di Leone

«Il mare chiede di essere amato ma soprattutto rispettato». Operazione ferragosto sicuro: 27 mezzi navali e 400 militari saranno impegnati nei prossimi tre giorni per garantire la sicurezza in mare a bagnanti e diportisti. Il dispositivo di vigilanza messo in campo dalla Direzione marittima della Puglia e della Basilicata Jonica è stato presentato questa mattina a Gallipoli dal direttore marittimo Contrammiraglio Vincenzo Leone. Massima attenzione alla salvaguardia delle vite umane, all’utilizzo dei mezzi navali e acquatici, in particolare alle moto d’acqua, verifiche del rispetto delle norme di navigazione e a quelle ambientali e di balneazione e controlli per quanto concerne i prodotti ittici negli esercizi di ristorazione. I mezzi navali saranno impiegati giornalmente lungo i litorali pugliesi, sotto il coordinamento del 6* Maritime Rescue Sub Centre, mentre i militari opereranno nelle sale operative, a terra ed a bordo nel lungo weekend di ferragosto.

L’operazione è stata presentata a bordo della vedetta CP 264 della Guardia Costiera di Gallipoli al comando del capitano di vascello Pasquale Vitiello. Non a caso la scelta di Gallipoli, città di mare per eccellenza, con una forte connotazione turistica. L’ammiraglio nel ricordare le regole base per una balneazione sicura, ha fornito alcuni consigli utili e ha voluto poi anche fare un plauso a tutti i bagnini che rappresentano un presidio indispensabile sul territorio e sono il primo contatto con la Guardia costiera in caso di emergenza.

testo Rita De Bernart