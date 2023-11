Femminicidio di Giulia, il minuto di silenzio nei tribunali del distretto di Lecce, Brindisi e Taranto

Un minuto di silenzio è stato osservato in apertura delle udienze deidel distretto di Corte d'Appello diin memoria di, la ragazza di 22 anni uccisa a Fossò (in provincia di Venezia) dallex fidanzato - reo confesso - Filippo Turetta. La magistratura salentina-jonica ha aderito all'invito arrivato dalla giunta esecutiva distrettuale dell'Anm (Associazione nazionale magistrati) per aderire alle manifestazioni sul territorio nazionale in memoria di Giulia e di tutte le vittime di femminicidio.