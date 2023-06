Esplode la gioia dei tifosi per il Gallipoli in D: «Si è avverato un sogno. Ora ancora più in alto»

"Un solo grido: ce ne andiamo in serie D". È stata una cavalcata avvincente che spalanca la strada per il calcio che conta al Gallipoli. Quello tanto ambito dalla piazza gallipolina, blasonata, coriacea, abituata a vincere e scontrarsi con grandi avversari. Una promessa mantenuta quella fatta dal presidente Carrozza alla sua città: «Siamo qui per andare lontano» aveva detto, fin dalle prime ore della sua gestione. Mai celando, pur senza proclami di piazza, i progetti ambiziosi.