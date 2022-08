Nessun ferito, ma è praticamente un miracolo. Ieri sera, a Torre Suda (frazione di Racale) durante la sagra della carne arrosto, è crollata l'americana che reggeva le luci, che hanno di conseguenza travolto il palco. Un caso fortuito ha fatto in modo che non ci fossero feriti, perché i fari sono stati sbalzati in direzione opposta rispetto a dove era posizionato il pubblico.