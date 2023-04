Brindisi, la Curva Sud dà spettacolo all'ingresso delle squadre

Oltre 7mila spettatori, uno spettacolo di tutt'altra categoria. Brindisi-Cavese va oltre la Serie D. Vale un pezzetto di Serie C e l'attesa al Fanuzzi è stata spasmodica. Bellissima la scenografia dei sostenitori biancazzurri al momento dell'ingresso in campo delle due squadre. Mani al cielo e cori, tutto esaurito in Curva e fortissima spinta per i ragazzi di Ciro Danucci.