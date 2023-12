«Dove il cuore riposa e l’ansia scompare»: cosa significa il nuovo trend virale su Instagram

Già da diverse ore stiamo assistendo ad un enorme quantità di storie Instagram in cui compare una frase ricorrente: ​«Dove il cuore riposa e l’ansia scompare», accompagnata da una foto delle persone amate, di un paesaggio paradisiaco o di un luogo amato. Ma di che si tratta? Risalire all'origine dei trend sui social spesso è difficile: solitamente infatti, le condivisioni virali funzionano con una logica di emulazione e la maggior parte degli utenti, semplicemente, segue la tendenza del momento.

Nuovo trend Instagram, tra affetti e ironia

Per gli utenti che in queste ore se lo stiano chiedendo, sappiamo che «Dove il cuore riposa e l’ansia scompare» non proviene dalla citazione di una canzone o di un film, né tantomeno da uno stralcio di una qualche poesia. Forse perché prossimi alle festività e più propensi a dare valore agli affetti e a ciò che ci fa davvero stare bene, moltissimi utenti stanno semplicemente utilizzando questo trend per mostrare (e forse ricordare a sé stessi) le proprie persone/luoghi/passioni del cuore. I più la prendono seriamente, postando appunto su Intagram - ma nelle ultime ore anche su TikTok - foto di persone care o di luoghi ai quali si è particolarmente affezionati.

Ma c'è anche chi si prende meno sul serio e associa la dedica al "comfort food" prefeiro o, perché no, ad un programma tv. Di tendenza ad esempio la foto di Amadeus, per i super fan di Sanremo che attendono da mesi la kermesse. Versione più cinica? Una foto completamente nera, perché per alcuni «l'ansia non scompare proprio mai».