S'impara giocando. Da sempre. Regola aurea che riguarda gli uomini così come gli animali. Di più: nei giochi (umani) si manifesta una grande opportunità per la creatività e l’innovazione. I giochi elettronici costituiscono sempre più spesso una palestra ideale per coloro che vogliono declinare la tecnologia nell’uso comune. Dalla scorsa settimana è disponibile sulle piattaforme web (e sul sito della Fondazione Ania) Eco Value, un “education game” composto da 3 capitoli, ognuno di 5 differenti livelli, all’interno dei quali il giocatore deve superare una serie di prove, rispondendo anche a domande sul mondo dell’assicurazione e a quesiti sui fattori di sostenibilità che ormai si riassumono nell’acronimo insostituibile ESG (Environmental, Social e Governance). Si tratta dell’esito della seconda edizione di “Game4Value” un’iniziativa promossa da Fondazione Ania, onlus del settore assicurativo, nata nel 2004 per diffondere una nuova cultura assicurativa e per promuovere i valori della prevenzione e protezione per cittadini e imprese. Promuovere la cultura della protezione dai rischi è tanto più essenziale quanto più si afferma una sensibilità sociale sui temi della sostenibilità.

UNA NUOVA “GAME JAM”

La “Game Jam” ideata da Fondazione Ania è una speciale competizione che prevede di creare un videogioco partendo da un’idea elaborata, promossa e realizzata da giovani studenti. Quest’anno la nuova edizione di “Game4Value” ha coinvolto oltre 1000 studenti provenienti da 103 scuole di tutta Italia, divisi in oltre 300 team, che si sono sfidati dal 24 al 26 novembre dello scorso anno, in una 3 giorni in cui hanno lavorato sull’idea di un videogioco in cui avessero un ruolo predominate i fattori ESG, ma fosse presente anche un elemento assicurativo teso a valorizzare il ruolo fondamentale che hanno le assicurazioni proprio in relazione alle tematiche della sostenibilità. Tre i team vincenti, composti da un totale di 15 studenti, attraverso una selezione severa e competente. Non è stato facile scegliere i “migliori”. Per tutti i concorrenti è stata una occasione speciale per approfondire i temi della sfida accedendo a speciali contenuti digitali che trattano le tematiche legate alla sostenibilità e in particolare ai fattori ESG e SDGs (i 17 obiettivi di sostenibilità fissati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030 dagli Stati membri attraverso azioni di alto impatto sociale).

SCUOLA E YOUTUBER

Per le tre squadre vincitrici si è aperta un’opportunità speciale: la possibilità di dare corpo a un’idea, e quindi realizzare il videogioco immaginato e progettato. Nel corso della competizione i ragazzi hanno potuto confrontarsi sia con esperti, sia con una squadra di giovani youtuber tra i quali Yotobi, Sabaku, Fraws e Synergo e Redez. Le scuole a cui appartengono i team vincenti riceveranno un premio per finanziare attività didattiche, mentre i ragazzi hanno già potuto sviluppare il loro progetto seguiti da esperti del settore del gaming, in un percorso valido all’interno del programma di alternanza scuola lavoro (Pcto). Per Fondazione Ania un canale fondamentale di diffusione di cultura assicurativa presso i più giovani, il target sempre più difficile da colpire. Meglio, il partner più complesso da coinvolgere, ma che consente di effettuare un vero investimento sul futuro. L’occasione è stata importante anche i ragazzi. Anche perché il partner era una delle maggiori factory game italiane, “NonStudio”, fortemente orientata a favorire l’apprendimento e la competenza professionale attraverso l’engagement operativo. Gli studenti dei 3 team sono stati messi in contatto con gli sviluppatori che hanno aiutato le ragazze e i ragazzi a trasformare le loro idee in un vero e proprio videogame, imparando logiche di sviluppo sia da un punto di vista di storytelling, sia da un punto di vista di grafica e di “giocabilità” del videogame. Eco Value è nato dalla sintesi dei 3 progetti e può essere giocato su smartphone e su pc in versione web game.