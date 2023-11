Con il clima impazzito di questi mesi, le stazioni meteo domestiche stanno conoscendo un vero e proprio boom. Ecco i modelli più trend

Davis Vantage Pro2 Wireless

Una versione professionale di stazione meteo completa. Tutti i sensori sono separati e con collegamento wireless alla console touchscreen fino a 300 metri. Visualizzazione completa di dati attuali e storici, creazione di grafici e impostazione degli allarmi, calcolo di indici e consultazione delle previsioni. Si possono aggiungere stazioni secondarie.

Prezzo: 2.074 euro Sito: www.davisinstruments.com

Ambient Weather WS-5000

Una Weather Station completa per registrare, analizzare e comprendere dati meteorologici. L'anemometro a ultrasuoni è particolarmente sensibile e non si usura nel tempo. Si può connettere via WiFi con Google Home o Alexa per impostare avvisi meteo anche su smartphone e si possono caricare i dati sulla rete di Ambient Weather. Portata di 300 metri.

Prezzo: 463 euro www.ambientweather.com

Netatmo Stazione Meteo

Per chi ama le soluzioni più semplici e di design, c'è questo sistema Misura in tempo reale il ambiente interno ed esterno: Temperatura, umidità e qualità dell'aria interna ed esterna, livello acustico interno, pressione atmosferica etc.. Avvisi in tempo reale via app, crea automatismi con altri dispositivi connessi in casa. Si può aggiungere secondariamente pluviometro e anenometro.

Prezzo: 175,80 euro www.shop.netatmo.com

Ecowitt WS2910

Questa stazione meteo include un corpo sensore esterno wireless 7-in-1 ad energia solare e una console display LCD a colori. Il sensore meteorologico esterno integrato è dotata di termoigrometro, pluviometro, sensore di velocità e direzione del vento, sensore di luce e UV/pannello solare. Raccoglie i dati meteorologici e li trasmette alla console del display o all'app Ecowitt. Distanza di trasmissione 100 metri

Prezzo: 149 euro www.ecowitt.com/shop/

TFA Dostmann Weather Jack

Una soluzione per la camera dei ragazzi. Consiste in un ampio display con info di temperatura interna ed esterna, previsioni del tempo con simboli meteo, orologio e radio e icona del Weatherboy sull'abbigliamento corretto con 28 variazioni. In più un sensore per determinare la temperatura esterna con un raggio d'azione di 100 metri. Funziona con le batterie. Prezzo 38 euro www.tfa-dostmann.de