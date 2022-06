Creare centrali nucleari intrinsecamente sicure ed eliminare alla radice il problema delle scorie radioattive.

Sembrerebbe troppo bello per essere vero, ma Stefano Buono, fondatore e ceo di Newcleo giura che non solo è vero ma che entro la fine del decennio la sua società questo miracolo sarà in grado di produrlo in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati