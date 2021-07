Macchine fotografiche, ecco i 5 nuovi trend per immortalare l'attimo fuggente

Dai modelli più semplici a quelli super-professionali, grandi novità dal mercato. Occhio al prezzo, però: sensori sensibili, touchscreen e stabilizzatori di immagini hanno costi maggiori

Canon EOS 2000D

Si tratta di una reflex digitale per chi è alle prime armi. Facile e intuitiva. Sensore APS-C da 23.1 MP. Largo display da 3 pollici. Realizza video in Full HD. Condivisione immediata sui social e possibilità di fare scatti in remoto...

