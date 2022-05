Cristiano Malgioglio: «Videochiamate solo con Mara Venier e l'amico Panariello»

Con la tecnologia sono un imbranato di natura. Ma io intendo tutta la tecnologia, mica solo i computer: l’altro giorno per cambiare una lampadina che si era fulminata ho tolto la corrente a tutta la casa. Con una sola lampadina! Non sono un tecnologico, decisamente no. Col cellulare ho imparato a fare bene solo una cosa, so mandare i messaggi, anche se spesso combino dei casini pazzeschi sbagliando il destinatario. Gli amici mi prendono per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati