Violenza sessuale a danno di una minorenne, arrestato il titolare di una nota palestra

Arrestato un istruttore di una nota palestra di Taranto per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina che all'epoca dei fatti (consumatisi tra novembre 2016 e giugno 2018) non aveva compiuto 14 anni. Sembra che l'uomo "abusando dell'autorità connessa allo status di allenatore costringeva la ragazzina a subire atti sessuali". In più occasioni, spiega l'ordinanza di arresto (eseguito dalla Polizia) l'istruttore avrebbe "infilato le mani nelle mutandina della minorenne, palpandole il seno e in un'occasione succhiandole un capezzolo e tentando di baciarla sulle labbra".