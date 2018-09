© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova "impresa" dei vandali a Taranto che si sono intrufolati di notta nel campo scuola al quartiere Salinella devastandolo e riducendolo a un cumulo di macerie. I teppisti hanno divelto le recinzioni che proteggevano i campi e sono entrati all’interno della struttura per vandalizzarla. A parte i danni arrecati alla recinzione, le conseguenze più gravi le hanno subite gli ostacoli per le gare di atletica, la pedana e la zona di caduta del salto con l’asta. “Si è trattato di un gesto deplorevole – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Carmen Casula – e, dietro segnalazione da parte delle associazioni sportive che operano quotidianamente su quei campi, abbiamo provveduto ad inviare immediatamente tecnici dell’amministrazione comunale per constatare e quantificare i danni. Nei prossimi giorni, provvederemo ad effettuare gli interventi necessari a rendere nuovamente fruibili i campi”.