Lancia la droga dal finestrino per evitare l'arresto

Ha lanciato dal finestrino della sua vettura un chilo di hascisc nella speranza di sfuggire all'arresto. La droga, però, è stata recuperata dai poliziotti e per lui è scattato l'arresto dopo un breve inseguimento nelle strade di Taranto. Nella rete degli agenti della Polizia jonica un pregiudicato di 53 anni, bloccato in pieno centro abitato. Per lui le manette sono scattate con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'inseguimento

Il pregiudicato è stato individuato l'altro giorno da una pattuglia dei "Falchi" della Squadra Mobile di Taranto impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio. Gli agenti in borghese lo hanno visto mentre procedeva in via Ancona, nei pressi dello stadio, a bordo della sua vettura. Lo hanno riconosciuto e hanno iniziato a seguirlo per un controllo. Anche l'uomo si è accorto della loro presenza e ha accelerato cercando di seminare gli agenti, anche con alcune manovre spericolate.

La droga

Per evitare l'arresto, durante la sua corsa, ha lanciato dal finestrino una busta di plastica. Poco dopo, però, è stato raggiuno e bloccato. Gli agenti hanno anche recuperato l'involucro. All'interno sono stati rinvenuti dieci panetti di hascisc del peso di circa 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di un chilo di stupefacente. La droga è stata subito sequestrata e il tarantino è stato subito arrestato.