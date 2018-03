Amianto killer: «A Taranto il 40% dei casi pugliesi di Mesotelioma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È drammatica la situazione documentata dai dato diffusi da Contramianto sul mesotelioma a Taranto e contenuti nel Registro Mesotelioma Puglia ancora una volta Taranto capofila per le morti causate dall’amianto in Puglia.Sono infatti 472 i casi di mesotelioma registrati tra i residenti del capoluogo jonico nel periodo 1993-2015. Il mesotelioma, il tumore di certezza causato dall’amianto, ha ucciso a Taranto lavoratori e cittadini.«Complessivamente - spiega Luciano Carleo, presidente di Comtramianto onlus - in Puglia negli ultimi vent’anni sono stati censiti 1191 mesotelioma e di questi il 40% sono a Taranto. Uomini e donne morti a Taranto a causa dell’amianto, una vera strage che si è consumata nel tempo e con decessi inarrestabil i. Dei 472 casi di mesotelioma dei residenti a Taranto con esposizione ricostruita oltre il 70% sono occupazionali, i rimanenti equamente distribuiti tra non occupazionali o di origine improbabile o ignota. La correlazione amianto e malattie rappresenta un problema di sanità pubblica, come puntualmente denunciato da Contramianto, che andrebbe adeguatamente affrontato sul territorio con un programma gratuito di sorveglianza sanitaria per le migliaia di lavoratori e cittadini di Taranto ex esposti amianto, controlli che finalmente, a 26 anni dalla legge 257 per l’eliminazione dell’amianto, sembrano concretizzarsi dopo il recente accordo Stato-Regioni».I dati confermano quanto evidenziato da Contramianto in relazione agli effetti dell’amianto a Taranto e nelle attività siderurgiche, cantieristica e Marina Militare con oltre mille malattie professionali denunciate nel periodo 2003-2009 e legate all’amianto, polveri ed altri cancerogeni, con 360 casi di cancro polmonare e mesotelioma, 85 tumori della vescica, 316 broncopatie, 201 asbestosi. Un dato confermato anche nel periodo 2012-2016 dalle 207 malattie professionali da amianto denunciate a Taranto e provincia che rappresentano il 60% dei casi regionali per la Puglia.«Quindi si conferma che il comparto siderurgico e le attività navali rappresentano per Taranto le maggiori esposizioni all’amianto e se una fetta consistente di quei cinquecento casi di mesotelioma riguardano i lavoratori Italsider/Ilva, l’altra parte va attribuita alle lavorazioni in Marina Militare, Arsenale, navi e cantieristica».