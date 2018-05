Ilva, accuse incrociate dopo il flop al ministero. Poi Calenda apre al dialogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La trattativa va a pezzi. Mentre il Pd si compatta. Dietro il ministro Calenda e contro il presidente della Puglia Emiliano. Sullo sfondo di giudizi pesanti, per mantenersi bassi, e tweet addolciti con l’arsenico. Giusto per rinverdire uno scontro fratricida sul terreno dell’Ilva e più in generale su quello della Puglia. Appena lenito dalla porticina riaperta dal ministro Calenda, su un possibile ritorno al dialogo.Di certo, ieri pomeriggio, tra big Michele e i suoi compagni di partito ne sono volate di ogni.Al centro della polemica. Nel mezzo, la politica e sindacati. A poche ore dalla chiusura infruttuosa del tavolo al Mise, la vertenza Ilva e gli interrogativi enormi sul futuro fanno discutere.Di mezzo c’è il prossimo passaggio di consegne a Palazzo Chigi che dovrà gestire il dossier. Con un piccolissimo spiraglio, però, aperto ieri proprio dal ministro Calenda: “La porta del Ministero è sempre aperta. Occorre però che ci si sieda per discutere sul serio. La proposta c’è, il tempo è poco”.Convulsa giornata, ieri, dopo la rottura tra sindacati e governo. Sono volati stracci, riscritte ricostruzioni (a parte la versione di Rocco Palombella che risponde alle accuse del ministro ndc) e, a corredo, i soliti attacchi tra Calenda ed Emiliano.Il prolifico account twitter del ministro dello Sviluppo economico, ieri, ha cinguettato parecchio.Prima attacchi frontali ai sindacati: “La verità è che si sono messi tutti a inseguire l’Usb. Uil e Fiom in testa. Dunque la proposta non c’è. C’è solo il no a tutti e tutto”. Rispondendo al segretario Marco Bentivogli della Fim che gli rimarcava il dovere di proseguire in quel negoziato, Calenda ha precisato: “I tuoi colleghi non avevano alcuna intenzione, tanto che Rocco Palombella si è alzato dicendo che aveva un aereo da prendere per andare non so dove. Dunque era chiaro dall’inizio che la partecipazione al tavolo era una sceneggiata”. Concludendo, in tandem con la sua vice, Teresa Bellanova, con un piccolo spiraglio - tuttavia molto complicato visti i tempi imminenti per un nuovo governo - per un ritorno alla trattativa.Immancabile una stoccata sul presidente della Regione Puglia: “Emiliano è quello che è. Una mattina vuole chiudere Ilva e la mattina dopo incontra Mittal. Un giorno accusa il governo di essere al soldo delle lobby e poi richiama Renzi alla correttezza. Ma il problema non è lui. È il Pd che lo tollera, lo blandisce e non dice una parola”.