Via Matichecchia e Lacatena, le direzioni vanno alla Basile

Cambio alla guida di alcune importanti direzioni al Comune di Taranto. A darne notizia ufficiale ieri mattina in consiglio è stato il presidente Lucio Lonoce. La dottoressa Marta Basile è il nuovo dirigente delle direzioni Tributi e Controllo Partecipate (al posto del dottor Antonio Lacatena), Patrimonio e Politiche abitative (al posto del comandante della Polizia municipale Michele Matichecchia).L’aula successivamente ha approvato all’unanimità la variante urbanistica parziale al piano regolatore generale per il cambio di destinazione di un suolo in via Scoglio del tonno e di modifica del tracciato stradale esterno alla variante Cep Salinella ed aree contermini, proposta dalla Società Poliambulatorio Lattanzi.Dopo una lunga discussione in cui il consigliere Giampaolo Vietri (Fi) ha sollevato la questione di legittimità, non è andato a buon fine invece il provvedimento di interesse di alcuni familiari del consigliere Piero Bitetti (assente ieri in consiglio). Non è passata, infatti, per la mancanza dei richiesti 17 consiglieri, la variante urbanistica al piano regolatore generale da “Strada di P.r.g.” ad “Area parcheggio” con la proposta progettuale di costruzione a San Vito di un parcheggio a raso privato ad uso pubblico, da realizzare e gestire in proprio da parte della Tregi s.a.r.l.s.È stato, invece, dato l’okay alla variante urbanistica al piano regolatore generale da “Area di verde vincolato e edilizia esistente di tipo C (in piccola parte)” a “Area di parcheggio”, da realizzare e gestire in proprio da parte dei proprietari (i signori Salinari), su un suolo in viale Virgilio.Di particolare importanza per la vita cittadina è stata poi l’approvazione di quattro regolamenti: per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (ex Imu), del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), per la Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap), per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari), tutti relativi all’anno in corso. Il regolamento relativo all’ex Imu è passato con 17 voti a favore.La consigliera Floriana De Gennaro (Indipententi per Taranto), prendendo la parola, al momento della discussione sul punto all’ordine del giorno relativo alla Tasi, ha sollecitato «l’approvazione di tutti e quattro i regolamenti, ma con l’impegno a modificarli al più presto, al fine di assicurare ai cittadini la riduzione delle tasse già dal prossimo anno». Anche il regolamento per la Tasi è stato licenziato con 17 voti favorevoli, così come quello relativo alla Tosap.È stato approvato, invece, con 17 voti a favore ed uno contrario, il regolamento per la Tari. A questo proposito sono stati approvati emendamenti destinati a consentire riduzioni ed esenzioni in favore delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione. Tra gli elementi necessari per la determinazione della tariffa si dovrà tener presente che il numero degli occupanti è ridotto del numero di studenti universitari, componenti il nucleo familiare, aventi dimora in un altro comune.È stato, invece, ritirato e rinviato al prossimo consiglio il punto all’ordine del giorno sul Regolamento comunale del servizio di Protezione civile, a causa della mancanza del parere della commissione Affari generali.Alla prossima seduta è stato spostato anche il punto relativo alla presa d’atto della delibera di giunta del 6 febbraio scorso in materia di verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alle residenze e alle attività produttive o terziarie che potranno essere cedute o in proprietà o in diritto di superficie. In questo caso mancava il parere della commissione Assetto del territorio. Via libera, inoltre all’acquisizione di alcuni immobili a titolo non oneroso e al Disciplinare per la gestione degli eventi e la destinazione di spazi di particolare importanza. Approvati, infine, numerosi debiti fuori bilancio.