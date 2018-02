CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno navi, più persone. Il porto di Taranto arretra nelle merci e aumenta in modo esponenziale nel segmento, finora del tutto nuovo, dei passeggeri.Sono questi i dati che mostrano gli effetti di dodici mesi di transizione per lo scalo jonico. L’Autorità portuale di sistema del Mar Ionio ha chiuso i conti con il 2017. L’anno che si è concluso con una sfilza di segni meno. Il traffico, rispetto al 2016, è in negativo. Quello delle merci movimentate segna infatti un sonoro tonfo: meno 12,2 per cento. Si è passati, infatti, da 24.668.850 tonnellate del 2016 ai 21.648.287 dell’anno scorso.Il totale complessivo è dunque negativo. In particolare per gli sbarchi (-2.743.870 in numeri assoluti e un -17,9% in percentuale), oltre che per gli imbarchi (-276.639 in variazione assoluta e -3%).La statistica vede quindi un balzo all’indietro in quasi tutte le voci. Ad eccezione appunto, del traffico passeggeri, che per la prima volta vede 8546 persone in transito.Il saldo è tutto positivo perché si partiva da zero: nessun passeggero per lo scalo jonico in precedenza, vista l’attività di taglio prevalentemente industriale e commerciale del porto.Il 2017 ha visto, dunque, il battesimo dello scalo turistico, con l’arrivo delle navi da crociera. Il porto di Taranto è stato infatti una delle tappe di un itinerario crocieristico della compagnia “Thomson Cruises” che, da maggio a settembre, ha realizzato 11 scali con i suoi ospiti.Trecento navi in meno, invece, che hanno transitato nei dodici mesi alle spalle nel porto di Taranto: -13,3%. Si è passati dalle 2262 navi partite e arrivate dallo scalo nel 2016, alle 1962 dell’anno scorso.Pesante anche il dato relativo al traffico ro-ro su cui pure lo scalo aveva puntato. Le merci hanno segnato un -90,1% nel confronto tra le due annualità.