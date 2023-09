Morto Oronzo ​Forleo: Taranto piange il pediatra buono

Un grande dolore per tutta la città di Taranto. Si è spento il dottore Oronzo Forleo, pediatra ed ex responsabile della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santissima Annunziata. Il medico aveva 67 anni e combatteva da anni contro un male incurabile. Lascia la moglie e due figli.

Tante mamme sui propri profili social piangono la scomparsa di questo professionista che era amato da tutti per la propria sensibilità nei confronti dei bambini e dei loro genitori.

Il libro

Con il libro “La verità nei loro occhi” il dottore Oronzo Forleo aveva riportato nuovamente all’attenzione di tutti la questione dell’importanza, strategica, della ricerca, decidendo di sostenere una realtà che si è distinta nel corso degli anni per i traguardi raggiunti e per la speranza che è riuscita a riaccendere in tante persone costrette improvvisamente a combattere su due fronti: da un lato il disagio e tutte le problematiche che una malattia causa, dall’altro l’incognita delle cure – essendo malattie rare.