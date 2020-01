Migranti: Ocean Viking con 400 a bordo andrà a Taranto. Salvini: "Denuncio Conte e Lamorgese"

I 403 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno a Taranto. Lo scrive Medici Senza Frontiere su Twitter sottolineando che l'annuncio dell'assegnazione del porto sicuro è già stato dato alle persone a bordo. "Costretti a rischiare la vita - scrive Msf - i 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto la sicurezza".



Open Arms ha recuperato 158 persone in mare, in due distinti salvataggi avvenuti in meno di 12 ore. Nella serata di ieri sono state salvate 56 persone in acque internazionali, e questa mattina altre 102 su un gommone in difficoltà davanti alle coste libiche. "A bordo di Open Arms ora ci sono 158 naufraghi salvati da una probabile morte - ha scritto su Twitter la ong - siamo l'unica nave umanitaria nell'area e quasi 500 persone si aspettano un porto sicuro". Il riferimento è ai migranti soccorsi nei giorni scorsi ed ora a bordo delle altre due navi umanitarie, la Ocean Viking e la Alan Kurdi.





«A Taranto sbarcheranno 400 migranti a bordo di una nave delle Ong. Con i problemi di lavoro, inquinamento, agricoltura, l'unico modo che ha questo governo per ricordare la Puglia è far sbarcare migliaia di migranti. E ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro, e allora denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Interno Lamorgese. È sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale». Lo dice in diretta Fb il leader della Lega Matteo Salvini. © RIPRODUZIONE RISERVATA