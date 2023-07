Contest tra influencer in Puglia: da Mandrake a Schettini, ecco come catturare follower

A Martina Franca un grande contest per influencer. “Influencer Martina Franca contest” è l’evento che sta richiamando l’attenzione di tantissimi follower che giungeranno in Valle d’Itria da ogni parte, per partecipare all’incontro con alcuni tra i più noti influencer del momento, che si svolgerà domani venerdì 7 luglio alle ore 21.00 nella centralissima Piazza XX settembre, nel centro storico di Martina Franca, con ingresso gratuito.

La manifestazione vedrà la partecipazione di famosissimi influencer, molto seguiti sulle varie piattaforme social (da TikTok a YouTube a Instagram), che dialogheranno con Antonella Carone, interprete del personaggio di Perfidia nella serie “Me Contro Te” e personaggio poliedrico sotto il profilo artistico.

Chi ci sarà

Saranno presenti tantissimi ospiti del web tra cui Marco Camisani Calzolari, inviato di “Striscia la Notizia” ed esperto di comunicazione digitale; il professor Vincenzo Schettini; il seguitissimo Tiktoker Mandrake; Antonella Arpa in arte ‘Himorta’ (cosplayer, influencer e presentatrice); Enzuccio; e lo Youtuber FaviJ che conta oltre 6 milioni di iscritti al suo canale YouTube.

Alla base di tutto c’è l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo tra web creator, in quanto ormai considerati veri e propri interpreti di messaggi che vengono indirizzati a una grande platea di pubblico e quindi con il peso di una grande responsabilità sociale.

Il pubblico inoltre verrà direttamente coinvolto nel corso dell’evento, e avrà la possibilità di porre domande ai propri beniamini o fare riflessioni sugli argomenti trattati, uno su tutti l’uso consapevole della rete.

Saranno presenti tra gli altri: il dott. Tony Maselli (growth hacker), il prof. Albero Fornasari (Università di Bari), il dott. Michele Galagano (Direttore di Inchiostro di Puglia), la dott.ssa Annalisa Pulito (psicologa e psicoterapeuta), il dott. Ottavio Cristofaro (giornalista e scrittore).