La street art colora Taranto: strisce e spartitraffico hanno i colori dell'arcobaleno

Spartitraffico e attraversamenti pedonali che da bianchi diventano dei colori dell'arcobaleno: succede a Taranto dove l'artista Domenico Campagna, artista 69enne originario di Adelfia che in questi giorni nel quartiere Tramontone, nella periferia Sud est di Taranto, ha deciso di realizzare questa variopinta segnaletica."Quei colori non sono pittura - spiega - ma si tratta di carta colorata applicata sull'asfalto a secco con carta adesiva. L'installazione è durata il tempo di permettere ad alcune persone di vederla e poi è stata subito rimossa in tutta sicurezza".Le sue prossime incursioni interesseranno un’altra zona periferica, via Ancona, e la scalinata postierla Via Nuova, per poi arrivare alla costruzione di sagome colorate a forma di quadrifoglio che galleggiano nella fontana dei giardini Virgilio.