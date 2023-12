Intitolata una via al pediatra Forleo

C'è anche il compianto pediatra Oronzo Forleo tra i nomi che hanno caratterizzato la storia di Taranto insigniti con l'intitolazione di una strada. Forleo, scomparso nell'agosto, scorso, era stato per anni primario all'ospedale Santissima Annunziata.

La decisione

La Commissione Toponomastica del Comune di Taranto convocata dalla vicepresidente Stefania Fornaro, ha esaminato ben nove proposte di intitolazione di vie cittadine cercando di definire anche quelle più datate nel tempo. Tra le varie richieste giunte sul tavolo della commissione, è stata data precedenza alla proposta avanza dal consigliere comunale Stefania Fornaro e dal consigliere comunale e regionale Massimiliano Di Cuia, di intitolazione di Via Umberto I a Talsano al dottor Oronzo Forleo. La vice presidente Fornaro a tal proposito ha affermato: «Il dottor Forleo ha fatto tanto per noi mamme, per i nostri bambini e per la nostra città. Alle rinunce che lui ha fatto nella vita abbiamo il dovere di rispondere e di tenere viva la sua memoria. Con Di Cuia stiamo anche organizzando un momento culturale a lui dedicato, tra i suoi amici grandi e piccini».

E’ stata accolta favorevolmente anche la proposta di intitolazione di un luogo pubblico a Odoardo Voccoli richiesta dall’ex consigliere comunale Gaetano Blè: è stata individuata una via di Paolo VI-area di circolazione posta tra Via Giulio Pastore e Via Guido Mignoli. E’ stata poi approvata la richiesta avanzata dal Comitato qualità della vita e Cnr di intitolazione ad Irma Pierpaoli di un luogo pubblico: è stata individuata una via di Villa Peripato. Nella prossima convocazione verranno decisi schema grafico e localizzazione in modo da poter concertare con la famiglia del compianto pediatra tarantino l'affissione.

Sarà anche discussa la proposta di individuare un’area appena piantumata per intitolarla alle 21 Madri Costituenti.