Ferretti, addio al progetto di bonifica e niente super yacht a Taranto: troppi ritardi negli iter burocratici

Ferretti Group si ritira dalla gara per il programma di bonifica e reindustrializzazione del sito ex Yard Belleli nell'area portuale di Taranto.

Lo si legge in una nota in cui si sottolinea che "nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni, i ritardi accumulati nel lungo iter approvativo e attuativo hanno costretto il gruppo a rinunciare al progetto".

La nota

"Negli anni - spiega il produttore di imbarcazioni di lusso - sono aumentati gli investimenti necessari e diminuite le contribuzioni pubbliche al programma, rendendone l'esito incerto ed eccessivamente oneroso per la società". "Il recesso - precisa Ferretti - è stato comunicato in tempi idonei a minimizzare l'esposizione dell'Autorità di sistema portuale rispetto alla gara pubblica non ancora conclusa".