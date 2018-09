«E' mancata la valutazione del rilancio». Contratto Ilva, Di Maio pubblica il parere dell'Avvocatura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Di Maio ha deciso di pubblicare il parere rilasciato dall’Avvocatura dello Stato a proposito del contratto di cessione dell’Ilva a Arcelor Mittal. Ecco le prime anticipazioni. «La mancata valutazione della nuova offerta in rilancio formulata da Acciai Italia può assumere rilievo quale elemento sintomatico della figura di eccesso di potere integrante uno dei presupposti per l’eventuale esercizio del potere di autotutela ex artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990», si legge in un passaggio del parere.