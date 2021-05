Impresa della Prisma Taranto: i rossoblù promossi in Superlega

Impresa della Prisma Taranto che vince 3-1 in gara3 contro il Brescia e conquista la promozione in Superlega. Un successo straordinario ottenuto dalla squadra allenata da Vincenzo Di Pinto e costruita con grande saggezza dal presidente Tonio Bongiovanni e da Elisabetta Zelatore, la vera anima del club tarantino. La promozione in Superlega premia il grande sforzo compiuto dalla proprietà in un anno difficile dal punto di vista economico a causa della pandemia. Ma gli sforzi sono stati ampiamente ripagati con il salto nella massima categoria del volley italiani. Un successo per Taranto e anche per la Puglia sportiva.