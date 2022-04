Serie A3, oggi il via ai play off: impegni in trasferta per Aurispa Libellula Lecce e Leo Shoes Casarano

La “palla” passa ai play off. In A3 con i quarti di finale prende il via oggi la serie di gare dove ogni minimo errore potrebbe costare caro. L’Aurispa Libellula Lecce, issata sul quinto gradino nella regular season ha “pescato” il Tuscania, quarta forza del girone blu. Gara 1 in terra laziale (ore 20,30). Il club del presidente Massimo Venneri ha lavorato intensamente negli ultimi giorni per farsi trovare pronto all’importante appuntamento.

Leo Shoes insegue l'acuto

Non manca la voglia di fare bene anche nella Leo Shoes Casarano. Chiuso in sesta posizione il campionato, Simone Baldari e compagni nella prima fase degli spareggi promozione se la vedranno con Palmi, terza della classe. Il primo dei tre incontri previsti si gioca stasera a Palmi (20,30), dove i rossoazzurri saranno chiamati agli straordinari per portare a casa il risultato. Aurispa Libellula e Leo Shoes disputeranno tra le mura amiche il match di ritorno domenica 24 aprile, l’eventuale bella giovedì 28 in trasferta. Se le nostre due compagini supereranno indenni lo scoglio dei quarti di finale, si apriranno le porte delle semifinali (dal 1° al 12 maggio). La squadra del Sud Salento incrocerebbe la vincente del duello tra Aversa e Sabaudia, mentre Casarano sfiderebbe chi la spunterà tra Aci Castello e Modica.