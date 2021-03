La Virtus Francavilla perde il derby contro il Foggia. Via il tecnico Trocini, il suo staff e il diesse Fernandez

(Foto GIANNI DI CAMPI)

La Virtus Francavilla perde per 1-0 il derby contro il Foggia al "Giovanni Paolo II" e complica il suo cammino verso la salvezza nel campionato di serie C, girone C. Nelle ultime nove gare i biancazzurri hanno inanellato sei sconfitte e tre pareggi segnando soltando due gol. Numeri impietosi, al di là delle prestazioni, che in serata hanno sortito la svolta tecnica: a pagare per tutti sono il tecnico Trocini, il suo staff e il diesse Fernandez sollevati dall'incarico. Panchina affidata temporaneamente a Cosimo Zangla, ex calciatore del Taranto e tecnico della Berretti. Angelo Antonazzo verso l'ufficializzazione come nuovo direttore generale.

Questo il comunicato diffuso dal club della città degli Imperiali: "Virtus Francavilla calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Bruno Trocini insieme al suo staff tecnico ed il direttore sportivo Mariano Fernandez. La società intende ringraziare tutto lo staff per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra in questi anni, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".