Varese indigesta per il Brindisi: biancazzurri sconfitti nel recupero. Domenica a Treviso per il riscatto

VARESE Poteva essere la gara della fuga e invece si è rivelata una trappola per il Brindisi. La squadra di Vitucci è stata sconfitta dal Varese, 76-74 il risultato finale, nella gara di recupero dell'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Come si ricorderà, lo scorso 10 gennaio il match fu rinviato per la positività al Covid19 di un gran numero di componenti del gruppo-squadra lombardo. Oggi pomeriggio Varese e Brindisi si sono affrontate e al termine di una gara tirata l'hanno spuntata i padroni di casa. Probabilmente, Brindisi ha pagato le assenze pesanti di Harrison e Willis. Domenica nuovo impegno in trasferta per la squadra allenata da Frank Vitucci sul parquet del Treviso: l'occasione per riprendere la marcia ai vertici della classifica di serie A.

