Come spesso accade nei finali di stagione, anche questa volta gli scontri diretti avranno grande rilevanza nella corsa per evitare la retrocessione in serie B. Sono ben quattordici quelli in calendario nelle ultime nove giornate del campionato di serie A 2023-2024 e di questi quattro interessano il Lecce che, va detto, al momento è in vantaggio su Frosinone (2-1 all'andata al Via del Mare e 1-1 al ritorno allo Stirpe) e Salernitana (2-0 all'andata e 0-1 in trasferta al ritorno); di contro, però, i salentini sono in svantaggio con il Verona (2-2 all'andata al Bentegodi e 0-1 al ritorno in Salento). Per il resto, in attesa che si giochino le gare di ritorno, si registra una sostanzionale parità: Udinese (1-1 in Friuli), Cagliari (1-1 a Lecce), Empoli (1-1 al Castellani) e Sassuolo (1-1 a Lecce). Più in generale, il Cagliari di Claudio Ranieri e il Verona di Marco Baroni al momento hanno totalizzato il maggior numero di punti negli scontri diretti (18), meglio di Frosinone (16), Lecce (15), Empoli (12), Sassuolo (9), Udinese (8) e Salernitana (5). Un dato che potrebbe voler dire tanto e allo stesso tempo nulla considerato che restano da giocare altre quattordici sfide dirette. Una lettura più attenta probabilmente può dare dei segnali indicativi come, ad esempio, la difficoltà di Empoli, e soprattutto Sassuolo e Udinese di far punti contro le rivali nella lotta salvezza.

La serie degli scontri diretti comincerà nel prossimo turno di campionato con due sfide incrociate: il Cagliari ospiterà il Verona mentre il Sassuolo, al momento al penultimo posto in classifica, dovrà vedersela al Mapei Stadium con l'Udinese. Lo stesso Sassuolo, nel turno successivo, renderà visita alla Salernitana. Quindi, alla 32a giornata, sarà la volta dello scontro diretto tra Lecce ed Empoli. Alla 33ª giornata poi si giocheranno due sfide incrociate: il Lecce di Gotti farà visita al Sassuolo mentre al Bentegodi si affronteranno Verona e Udinese in un derby incandescente. Un solo scontro diretto invece alla 34ª giornata, ovvero Frosinone-Salernitana. Ben più rovente sarà il turno successivo con due gare di cartello: altra trasferta delicata per il Lecce, questa volta sul campo del Cagliari, mentre l'Empoli proverà a fare bottino pieno con il Frosinone.

In occasione della 36ª giornata, terz'ultima di campionato, il Lecce sarà impegnato nell'ultimo scontro diretto stagionale: i giallorossi infatti ospiteranno allo stadio Via del Mare l'Udinese in attesa poi di recitare il ruolo di spettatore interessante alla 37ª giornata quando si giocheranno tre sfide come Salernitana-Verona, Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli. Proprio i friulani giocheranno il terzo scontro diretto di fila in occasione dell'ultimo atto della stagione: la squadra di patron Pozzo sarà impegnata in trasferta sul campo del Frosinone.