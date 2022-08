Lecce, un altro centrocampista per Baroni: preso il nazionale norvegese Normann. Arriva dal Rostov

In attesa di completare la difesa con l'arrivo di uno, forse anche due difensori centrali, il Lecce decide di dare maggiore solidità al reparto di centrocampo con l'ingaggio del norvegese Mathias Normann. La notizia è stata ufficilizzata pochi minuti fa dal club di via Colonello Costadura con una nota ufficiale.

La nota del club

"L'Us Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mathias Normann dal Rostov. Il centrocampista norvegese classe '96 sarà in serata a Lecce per sottoporsi alle visite mediche".

Il profilo

Mathias Antonsen Normann è nato a Svolvær, in Norvegia, il 28 maggio 1996. Prima di trasferirsi nel Salento ha militato in Inghilterra, nel Norwich City, dov'era giunto in prestito dal Rostov. Normann ha cominciato la carriera con la maglia dello Svolvær, squadra per cui ha esordito anche in 5. divisjon. Nel 2012 ha giocato per il Lofoten, in 3. divisjon. L'anno seguente è stato ingaggiato dal Bodø/Glimt, con cui si è alternato tra prima squadra e giovanili. Il 24 aprile 2014 ha effettuato il proprio esordio ufficiale con questa maglia: ha sostituito Vieux Sané nel successo per 0-5 maturato sul campo del Tverlandet, sfida valida per il primo turno del Norgesmesterskapet. È stata l'unica presenza stagionale in prima squadra. La carriera è poi proseguita con Alta, di nuovo Bodø/Glimt, quindi Rostov e infine Norwich City, con una parentesi anche nel Brighton senza però mai giocare.

La Nazionale

Mathias Normann è un Nazionale della Norvegia con cui ha collezionato fino a questo momento 12 presenze e 1 gol. In precedenza aveva fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili norvegesi, dell'Under 17 all'Under 21. L'ultima presenza con la Norvegia risale all'amichevole del 25 marzo 2022 vinta 2-0 contro la Slovacchia.